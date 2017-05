Rezort diplomacie považuje Čínu za dôležitého a významného partnera

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výberová chronológia aktivít čínskych firiem pôsobiacich v Slovenskej republike (SR).



8. novembra 2006 - Čínska počítačová spoločnosť Lenovo otvorila v Bratislave nové Prevádzkové centrum - Lenovo Operation Centre. Prebrala tak starostlivosť o svojich zákazníkov a partnerov z regiónu EMEA.



23. septembra 2010 - Spoločnosť Lenovo začala s projektom Lenovo University zameraným na študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Cieľom projektu je sprístupnenie kvalitnej výpočtovej techniky študentom za výhodných podmienok a zároveň podpora IT vybavenosti na vysokých školách.



24. septembra 2014 – Trnavský závod ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., navštívil predseda predstavenstva štátnej spoločnosti China South Rail (CSR) Čeng Čchang-chung s delegáciou. Dôvodom návštevy bola skutočnosť, že v tento mesiac všetky aktíva firmy Boge, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu ZF Freidrichshafen AG, vrátane závodu v Trnave, získala dcérska spoločnosť CSR Zhuzhou Times New Materials Technology Co, Ltd.



27. októbra 2014 - Česko-slovenská investičná skupina J&T podpísala zmluvu o strategickej spolupráci s čínskou privátnou spoločnosťou CEFC China Energy.



13. mája 2015 - Čínska spoločnosť CEFC Shanghai International Group upísala nové akcie skupiny J&T. Za 5-% podiel zaplatila 78,95 milióna eur. Doterajší majitelia Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič tak v súčasnosti vlastnia každý 47,5-% podiel.



24. novembra 2015 – Čínska spoločnosť ZTE Corporation, Slovenská technická univerzita (STU) a Vedecké centrum Univerzity Komenského podpísali predbežnú dohodu o vybudovaní vedecko-výskumného a servisného centra za 20 miliónov eur. Centrum má vyrásť do roku 2020 v bratislavskej Mlynskej doline.



2. marca 2016 - Spoluprácu pri výskume v oblastiach komunikačných technológií a vývoja aplikácii a služieb pre siete piatej generácie deklarovali predstavitelia Žilinskej univerzity v Žiline a spoločnosti Huawei Technologies (Slovak), s. r. o, podpisom zmluvy o spolupráci. V rámci nej poskytla spoločnosť Univerzitnému vedeckému parku modernú technológiu pre aplikovaný výskum.



30. marca 2016 - Podpisom zmluvy o strategickom partnerstve získala čínska spoločnosť CEFC China Energy Company Limited (CEFC) 50-% podiel vo finančnej skupine J&T Finance Group SE (JTFG).



28. júna 2016 - Skupina IPEC Group za spolupráce čínskeho investora, priemyselnej skupiny Jiangs Weitian Chemical Group, otvorila v Senci administratívne a logistické centrum pre čínske firmy v rámci projektu D1 Park. Čínsky investor do projektu investoval 10 miliónov eur.



7. októbra 2016 – Čínska spoločnosť Mesnac European Research and Technical Centre otvorila v obci Trenčianska Teplá nové vývojové a montážne priestory. Jeden z najväčších výrobcov gumárenských strojov presťahoval výrobu vďaka investícii štyri milióny eur z prenajatých priestorov v Dubnici nad Váhom práve do Trenčianskej Teplej.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR považuje Čínu za dôležitého a významného partnera nielen pre Slovensko, ale aj Európsku úniu (EÚ).Pre TASR to uviedol hovorca rezortu diplomacie Peter Susko.Za ťažisko zahraničnopolitického pôsobenia Slovenskej republiky vo vzťahu k ČĽR považuje rezort rozvoj všestranných vzťahov s dôrazom na spoluprácu v ekonomickej oblasti.konštatoval hovorca.ČĽR je momentálne piatym najväčším obchodným partnerom SR. Ako spresnil hovorca, v roku 2016 dosiahol vzájomný obrat 6,7 miliardy eur, pričom vývoz Slovenskej republiky do Číny predstavoval 1,141 miliardy eur.zdôraznil Susko, pričom tri štvrtiny slovenského vývozu do Číny tvoria automobily.Rezervy vidí ministerstvo vo vývoze slovenských tovarov sektoru strojárstva, energetiky, vodohospodárstva, ochrany životného prostredia, potravín a nápojov.dodal hovorca.Slovenská republika má v Pekingu veľvyslanectvo, v roku 2004 začal svoju činnosť i Generálny konzulát SR v Šanghaji. Od roku 1998 v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong pôsobí Honorárny konzulát SR, ktorého konzulárny obvod bol v roku 2011 rozšírený o oblasť Osobitnej administratívnej oblasti Macao.