Rezort diplomacie pripomína, na čo nezabudnúť pri cestovaní s deťmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) – Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.uvádza rezort diplomacie.Napríklad pri ceste do Austrálie či Nového Zélandu sa priamo nepožaduje, aby sprevádzajúce osoby neplnoletých osôb pri vstupe do krajiny alebo počas pobytu preukázali potvrdenie zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia.spresňuje ministerstvo.V prípade Spojených štátov amerických sa pri osobách mladších ako 18 rokov odporúča zabezpečiť notársky overený súhlas druhého rodiča, respektíve oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa. Súhlas by mal obsahovať odpovede na otázky kto, prečo, kam, kedy a aj kontaktné údaje na rodičov dieťaťa. Mal by byť v anglickom jazyku, nie starší ako jeden rok, podpisy by mali byť overené notárom. Americké úrady nemusia požiadať o predloženie súhlasu, avšak keď už tak urobia a sprevádzajúca osoba ho nemá, môžu ju zadržať, kým sa záležitosť nevyjasní.Ak dieťa cestuje samo do Kanady, musí okrem pasu predložiť i kópiu svojho rodného listu a písomný súhlas oboch rodičov s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku obsahujúci ich mená, adresu a telefónne čísla. Taktiež musia byť tieto údaje k dispozícii aj o osobe, ktorá bude za dieťa v krajine zodpovedná.upozorňuje rezort. Podľa kanadských úradov nemusia byť vyššie uvedené písomné súhlasy s cestou notársky overené.V prípade Ruskej federácie zákon o podmienkach vstupu a výstupu z krajiny upravuje povinnosť mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie dieťaťa s treťou osobou iba vo vzťahu k občanom Ruskej federácie.konštatuje rezort diplomacie.Ak dieťa cestuje s treťou osobou, mala by disponovať súhlasom aspoň jedného rodiča najmä v prípade nepredvídateľných situácií, akou je napríklad nutnosť hospitalizácie dieťaťa, keďže dieťa môže byť lekársky ošetrené iba so súhlasom zákonného zástupcu s výnimkou ohrozenia života. "dodáva.V Číne pre vycestovanie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné k žiadosti o víza predložiť aj originál a fotokópiu rodného listu maloletého a poskytnúť súhlas oboch rodičov s cestou dieťaťa.uzatvára rezort.