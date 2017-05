Rezort diplomacie USA opäť varoval pred cestami do Európy

Ilustračná foto. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 2. mája (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo v pondelok svojich občanov pred letnými cestami do Európy, čo zdôvodnilo pretrvávajúcou hrozbou teroristických útokov.Rezort diplomacie USA v zverejnenej výstrahe uviedol, že extrémistické skupiny ako Islamský štát (IS) či al-Káida a ich odnože sú v Európe stále schopné. Dodal, že obavy amerických predstaviteľov v tomto smere podnietili nedávne útoky vo Francúzsku, Rusku, Švédsku či Británii.Vo varovaní sa tiež píše, že americkí občania by mali byť obzvlášť obozretní pri významných podujatiach, ktoré sa budú konať najmä v čase letnej dovolenkovej sezóny.Americké ministerstvo zahraničných vecí zverejňuje takéto varovania pravidelne. Naposledy svojich občanov varovalo pred možnými teroristickými útokmi v Európe v novembri - pred vianočnými sviatkami, pričom táto výstraha platila až do februára.Aktuálne varovanie platí do 1. septembra.