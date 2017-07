Rezort diplomacie varuje pred kriminalitou a únosmi v Pakistane

Ilustračná snímka/span> Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR upozorňuje Slovákov na pretrvávajúce zvýšené bezpečnostné riziko teroristických útokov a únosov pre cudzincov vo veľkých mestách v Pakistane, predovšetkým v Karáči, kde je zároveň aj vysoká kriminalita, v provinciách FATA (Federálne spravované kmeňové územia), Chajbar-Paštúnchvá, Balúčistán, Gilgit-Baltistán. Rezort diplomacie o tom informuje na svojej internetovej stránke.uvádza rezort.Ministerstvo taktiež zásadne neodporúča individuálne turistické cesty po krajine. Naopak, odporúča Slovákom pri nevyhnutných pobytoch na území Pakistanu dodržiavať zvýšené bezpečnostné opatrenia, pri plánovaní ciest spolupracovať iba s overenými agentúrami, vyhýbať sa podľa možnosti voľnému pohybu na verejných priestranstvách a miestach, ktoré sú typické pre zdržiavanie sa cudzincov (obchodné centrá, reštaurácie, trhy), ako aj lokalitám, kde sú hlásené demonštrácie a kde sa predpokladajú strety rôznych skupín so silovými zložkami.Zároveň dôrazne odporúča Slovákom pri plánovaných cestách do Pakistanu kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Teheráne na pohotovostnom mobile +989123848971 alebo prostredníctvom e-mailu emb.tehran@mzv.sk a taktiež honorárny konzulát SR v Lahore prostredníctvom e-mailu asif@ptrii.com či malikasif92@gmail.com.Zabudnúť by pri vycestovaní podľa rezortu nemali ani na dobrovoľnú elektronickú registráciu na stránke rezortu diplomacie.