Rezort diplomacie varuje pred zatvorením letiska v nigérijskej Abuji

Bratislava 2. februára (TASR) – Veľvyslanectvo SR v Abuji informuje Slovákov, ktorí plánujú cestu do Nigérie, že od 8. marca bude pre rekonštrukčné práce počas šiestich týždňov dočasne zatvorené letisko v hlavnom meste pre medzinárodné a domáce lety. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR o tom informuje na svojej internetovej stránke.uvádza rezort diplomacie.Veľvyslanectvo zároveň pripomína, že cestovné odporúčanie rezortu diplomacie zo 4. júna 2015 je naďalej platné. Na základe neho sa v súvislosti s pretrvávajúcou hrozbou teroristických útokov Boko Haram v Nigérii odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do severovýchodných federálnych štátov krajiny (Kano, Kaduna, Katsina, Bauchi, Yobe, Jigawa, Adamawa) a štátov delty rieky Niger (Rivers, Bayelsa, Delta a Cross Rivers).Slováci by podľa rezortu nemali v prípade vycestovania zabudnúť na službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.