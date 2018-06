Rezort diplomacie varuje Slovákov pred ďalšími zemetraseniami v Osake

Priehlbina na ceste je naplnená vodou po poškodení vodovodného potrubia následkom zemetrasenia v japonskom meste Takacuki, v japonskej prefektúre Osaka 18. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio/Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenskí občania cestujúci do oblasti japonského mesta Osaka by si mali v nasledujúcich dňoch dávať pozor na hroziace otrasy zeme po tom, ako toto mesto i jeho okolie zasiahlo v pondelok silné zemetrasenie.S odvolaním sa na upozornenie veľvyslanectva SR v Tokiu o tom v utorok na svojej webovej stránke informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).Podľa informácií japonského meteorologického ústavu JMA a samosprávy prefektúry Osaka hrozí v zmienenej oblasti riziko lokálnych zosuvov pôdy a potenciálneho narušenia statiky niektorých poškodených objektov.Rezort slovenskej diplomacie odporúča občanom SR nachádzajúcim sa v postihnutej oblasti, aby sa vyhli pobytu na rizikových miestach a sledovali aktuálne informácie miestnych médií a relevantných webových stránok.Zároveň Slovákov vyzýva, aby pred vycestovaním do uvedených oblastí - i celkovo do zahraničia - využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.Oblasť mesta Osaka na západe Japonska postihlo v pondelok ráno silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1.Pri zemetrasení, ktoré rúcalo múry a na mnohých miestach zapríčinilo požiare, sa zranilo viac než 300 ľudí a tri osoby zahynuli. V prefektúre Osaka a okolitej oblasti nastal tiež dočasný výpadok elektriny a dodávok vody.