Rezort diplomacie víta dohodu Grécka a Macedónska v spore o názov

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenský rezort diplomacie víta dohodu Grécka a Macedónska v pretrvávajúcom spore o názov postjuhoslovanskej republiky. Považuje ju za výsledok úsilia predstaviteľov oboch krajín, ale aj medzinárodného spoločenstva, osobitne OSN.uvádza v stanovisku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Rezort diplomacie verí, že dohoda bude čo najskôr potvrdená a uzatvorená v súlade s právnymi predpismi oboch krajín a následne sa ju podarí uviesť do života.dodalo ministerstvo.Macedónsko a Grécko dosiahli v utorok (12.6.) dohodu vo viac ako štvrťstoročie pretrvávajúcom spore o názov postjuhoslovanskej republiky, ktorý zaťažoval ich vzájomné vzťahy a bránil integrácii Macedónska do EÚ i NATO. Macedónsko ponesie podľa oficiálne potvrdených informácií z metropol oboch štátov v budúcnosti názov Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). Doteraz bola krajina aj v Organizácii Spojených národov zaregistrovaná pod dočasným názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.Nový názov krajiny by sa mal začať používať až po ratifikácii dohody zákonodarcami oboch štátov. O ňom by sa v druhom polroku 2018, možno už do októbra, malo v krajine uskutočniť referendum. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, potom by malo dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Ak by sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi druhom referenda.Macedónsko-grécku dohodu, o ktorej sa opakovane rokovalo na úrovni premiérov oboch krajín, Zorana Zaeva a Alexisa Tsiprasa, by najskôr mal schváliť parlament v Skopje. Grécka vláda by sa následne mala obrátiť na Európsku úniu s podnetom na otvorenie prístupových rokovaní s Republikou Severné Macedónsko.