Rezort dopravy chce posilniť vlaky medzi Bratislavou a D. Stredou

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ministerstvo dopravy začalo rokovania o posilnení dopravy na trati medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou. Spoje na tejto trase vypravuje súkromný dopravca RegioJet s dotáciou od štátu." priblížila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká. Prieskum podľa jej slov ukázal nárast cestujúcich, a to najmä v ranných vlakoch do Bratislavy.Ministerstvo preto požiadalo súkromného dopravcu, aby našiel ďalšiu vlakovú jednotku na dopravnom trhu.avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Aktuálne je podľa jeho slov na spoločnosti RegioJet, aby našla ďalšiu vlakovú súpravu, ktorá by umožnila zvýšenie kapacity vybraných vlakov.dodal Érsek. Rezort dopravy chce takto reagovať aj na očakávaný vstup RegioJetu do Bratislavskej integrovanej dopravy od nového roku.doplnila Ducká.