Rezort dopravy hľadá firmu na podporu turizmu

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy hľadá firmu na podporu slovenského cestovného ruchu. Teda spoločnosť, ktorá by napríklad zabezpečila organizáciu a propagáciu podujatí v zahraničí. Na zákazku už rezort vyhlásil súťaž vo vestníku verejného obstarávania a cenu za ňu odhaduje na 4,254 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.A to s použitím loga a značky Good Idea Slovakia respektíve Travel in Slovakia Good Idea. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť v súťaži trvá do 4. septembra tohto roka.priblížila Ducká. Nebude spolufinancovaná z eurofondov.