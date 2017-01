Rezort dopravy hľadá riešenie na podporu turizmu aj kúpeľníctva

Štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček. Foto: MDVRR Foto: MDVRR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Rezort dopravy hľadá riešenie, ako podporiť cestovný ruch aj kúpeľníctvo. Dohodol sa preto so Zväzom cestovného ruchu (ZCR) SR, aby zostavil návrhy z praxe, ktoré by tieto oblasti podporili. Ich realizáciou sa následne podľa hovorkyne ministerstva Karolíny Duckej budú zaoberať odborníci z rezortu dopravy aj financií.," uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Peter Ďurček (nominant SNS).Počty turistov na Slovensku podľa rezortu v posledných rokoch prelamujú rekordy. Napríklad v porovnaní s rokom 2015 navštívilo vlani jednotlivé regióny Slovenska do septembra o takmer 19 % turistov viac.dodala Ducká. Špeciálnu pozornosť chce štát venovať podpore kúpeľníctva." vysvetlil Ďurček. V rámci rezortu financií zastrešuje túto problematiku štátna tajomníčka Dana Meager.