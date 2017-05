Rezort dopravy o liberalizácii siete STK: Nebude porušená smernica

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy nesúhlasí s názorom Národnej asociácie staníc technickej kontroly (NA STK), že by po zavedení liberalizácie siete staníc STK malo dôjsť k porušeniu európskej smernice. V reakcii na utorkové (23. 5.) vyhlásenia asociácie to uviedla hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.zdôraznila Ducká.Novelou zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá má liberalizáciu priniesť, sa totiž podľa jej slov precizujú aj ustanovenia o bezúhonnosti, ktorá je podmienkou pre udelenie povolení a oprávnení podľa tohto zákona." uviedla hovorkyňa. V súvislosti s uvoľnením trhu so stanicami technickej kontroly sa pritom podľa nej plánuje navyšovanie počtu kontrolórov.Národná asociácia STK v utorok uviedla, že novela z dielne ministerstva dopravy, ktorá má liberalizovať sieť staníc technickej kontroly, môže porušiť pravidlá Európskej únie. Konkrétne podľa asociácie nerešpektuje platnú smernicu EÚ, ktorá hovorí práve o regulácii trhu staníc STK.uviedla asociácia.Smernica tak podľa asociácie cieli na znižovanie nehodovosti, ale nehovorí o liberalizácii trhu staníc STK. Podľa asociácie pritom novela o liberalizácii trhu staníc STK nereflektuje na zahraničné skúsenosti z okolitých štátov ako Česko či Poľsko. "" opísala asociácia.Ministerstvo dopravy však považuje takéto vyjadrenia zo strany Národnej asociácie STK za zbytočné strašenie." uviedla Ducká.