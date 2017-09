Rezort dopravy odmieta, že sa sústredí viac na diaľnice na juhu

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. septembra (TASR) - V žiadnom prípade nie je podľa ministerstva dopravy pravda, že sa rezort sústredí na diaľničné projekty na juhu Slovenska na úkor ostatných regiónov, ako sa to snaží prezentovať opozícia a celú tému politizovať. Uviedli to pre TASR z odboru komunikácie ministerstva dopravy a reagovali tak na dnešnú kritiku zo strany opozičného hnutia OĽaNO.vymenovalo ministerstvo.Predstavitelia hnutia OĽaNO dnes totiž kritizovali zoznam deviatich stavieb, ktoré predstavil rezort dopravy, s tým, že na tieto úseky vie vyhlásiť súťaže do konca volebného obdobia. Podľa opozičných poslancov sú medzi týmito úsekmi väčšinou stavby na juhu Slovenska.zdôraznil rezort dopravy. Spomenul napríklad južný obchvat Košíc, ktorý sa mal začať stavať už pred dvoma rokmi, alebo úsek s tunelom Soroška.dodalo ministerstvo. Z týchto 940 miliónov eur tvoria podľa rezortu viac ako polovicu dva úseky, ktoré chcela začať stavať už predchádzajúca vláda a ich potreba je nespochybniteľná.Deväť úsekov, ktoré ministerstvo predstavilo, je podľa rezortu v stave prípravy, ktorá umožňuje vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa do roku 2019.opísal rezort dopravy. Zároveň zdôraznil, že ak sa má Slovensko ako krajina rovnomerne rozvíjať, musí po desaťročiach začať investovať práve do regiónov, kde je najvyššia nezamestnanosť.Opoziční poslanci zároveň žiadali ministerstvo dopravy, aby na hospodárskom výbore minister Árpád Érsek (Most-Híd) predstavil informáciu o tom, v akom stave je príprava národného generelu dopravy.reagoval rezort.Dopravný generel totiž podľa ministerstva nie je kniha alebo jeden dokument, ktorý by bolo možné predložiť.vysvetlilo ministerstvo.To sa podľa rezortu nedá urobiť za mesiac alebo rok. "avizovali z odboru komunikácie. Do jesene budúceho roku má byť presne definovaný rozsah informácií, ktoré bude generel poskytovať, a to, kedy a ako ich štát získa.