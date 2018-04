Rezort dopravy pripravuje zavedenie rekreačných poukážok

Na archívnej snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR víta všetky snahy a kroky, ktoré prispievajú k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, čím reagovala na stredajšie vyjadrenie vládnej strany SNS.Národniari uviedli, že chcú diskutovať so svojimi koaličnými partnermi o zníženej 10-% dani z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby či o cestovných šekoch pre zamestnancov. Takmer všetky štáty v Európskej únii už totiž podľa SNS podobné nástroje podpory domáceho cestovného ruchu majú.avizovala Ducká.Zo systému by mohli podľa jej slov profitovať všetci zúčastnení.doplnila.Zároveň by podľa hovorkyne používanie rekreačných poukážok pomohlo aj v boji so šedou ekonomikou v sektore ubytovania a zlepšilo tak výber miestnych daní z ubytovania, čo by pomohlo aj samosprávam.reagovala tiež Ducká.