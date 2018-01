Rezort dopravy: Robíme všetko na dokončenie úseku D1 Hubová-Ivachnová

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR robí všetko pre to, aby bol úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová dokončený čo najskôr. Uviedla to v utorok pre TASR hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, čím reagovala na kritiku zo strany opozičného hnutia Sme rodina."Aktuálne finišuje proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), po dokončení ktorého bude možné začať s razením tunela," avizovala hovorkyňa. Výstavba tohto úseku sa zastavila v roku 2015, keď sa pri razení tunela Čebrať zosunula pôda. Začalo sa tak s hľadaním nového trasovania tunela.Hnutie Sme rodina v utorok vyzvalo ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) a predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), aby urýchlene riešili problémy pri výstavbe tohto úseku. Podľa hnutia je však neakceptovateľná argumentácia, že výstavba celého úseku stojí pre zosuv pôdy v jednej jeho časti. Predstavitelia hnutia okrem iného uviedli, že NDS má od jari 2017 k dispozícii právoplatné stavebné povolenia na razenie tunelových rúr v dĺžke 1,2 km v novej trase ako prieskumné dielo."Opoziční poslanci pravdepodobne nerozumejú problematike, alebo nemajú k dispozícii všetky informácie," reagovala však Ducká. Predstavitelia rezortu dopravy aj priamo zástupcom samosprávy v Ružomberku už podľa nej vysvetlili, že zo strany Európskej komisie bola jednoznačne vznesená požiadavka, aby sa nezačalo raziť pred posúdením vplyvov na životné prostredie."Ak by sme tieto pravidlá nerešpektovali, hrozilo by Slovensku zastavenie financovania nielen tohto, ale všetkých diaľničných úsekov," vysvetlila Ducká. Takisto výstavba na ostatných objektoch stavby pred dokončením procesu EIA nedáva podľa nej žiadny zmysel."Pretože práve tunel je kritickým miestom pre celú stavbu a aj keby sa mosty dokončili skôr, bez sprevádzkovania tunela, tak by po nich vodiči nemohli jazdiť a štát by musel platiť za ich údržbu," dodala Ducká. Návrhy, ktoré v utorok predložili opoziční poslanci, by teda podľa nej výstavbu diaľnice neurýchlili, ale iba predražili.NDS pritom už podľa ministerstva dopravy na konci minulého roka dohodla so zhotoviteľom podmienky, na základe ktorých bude v najrýchlejšom možnom termíne dokončený aj predĺžený tunel. "Jediné, v čom má opozícia pravdu je, že tento úsek by už bol hotový, ak by sa na stavbe neobjavili nepredvídateľné geologické udalosti, s ktorými sme sa museli vysporiadať," konštatovala Ducká.Hovorkyňa NDS Michaela Michalová doplnila, že dostavbe tohto úseku D1 pri Ružomberku "venujú všetky zložky NDS enormnú pozornosť". "Každý krok NDS bol aj je pod podrobnou kontrolou EÚ. Akékoľvek stavebné práce na razení tunela Čebrať sa môžu začať robiť až po vydaní právoplatného záverečného stanoviska EIA," zdôraznila tiež Michalová.Cieľom NDS a aj ministerstva dopravy je podľa nej čo najskôr obnoviť práce na pozastavených častiach tohto úseku. Predpoklad ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice je podľa diaľničnej spoločnosti na prelome januára a februára. Michalová pritom zdôraznila, že zosuv pôdy v tuneli bol nepredvídateľný, keďže šmykové územia sa vyskytli vo veľkej hĺbke, približne 40 metrov pod povrchom terénu.