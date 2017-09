Rezort dopravy tvrdí, že zastavenie rekonštrukcie trate nebol skrat

Archívna snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. septembra (TASR) – Zastavenie rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave nebolo podľa ministerstva dopravy skratovým konaním. Rozhodnutie o zrušení stavebného povolenia a vrátenie veci na prvý stupeň je podľa rezortu právoplatné a nie je možné ho zrušiť.vysvetlil pre TASR rezort dopravy.K rovnakému záveru prišiel podľa neho aj okresný úrad, ktorý preveroval stavebné povolenie vydané hlavným mestom na umiestnenie zastávky a tiež toto povolenie zrušil a vrátil vec na opätovné prerokovanie.podotklo ministerstvo. Zároveň víta, že všetky strany začínajú hľadať zákonné riešenie, ktoré prispeje k obnoveniu dopravy na tejto trase v čo najkratšom termíne.Vedenie DPB podalo pre zastavenie rekonštrukcie trate na Špitálskej podnet na prokuratúru. Chce totiž, aby preskúmala zákonnosť rozhodnutia ministerstva dopravy. Podnik varuje, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.uviedla pre TASR hovorkyňa dopravného podniku Adriana Volfová. Podľa jej slov ide o záležitosť medzi BSK a ministerstvom dopravy, avšak DPB spolu s hlavným mestom deklarujú, že urobia všetko pre to, aby električkovú trať spustili čo najskôr a zamedzili tým vyhroteniu problému v električkovej doprave.Zastavenie rekonštrukcie električkovej trate vníma BSK, špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, ako zbytočné. Problémom podľa neho totiž nie je rekonštrukcia, ale naplánovaná výstavba električkovej zastávky viedenského typu na Špitálskej ulici. Tá by totiž bránila ľuďom z neďalekého bytového domu dostať sa s autami z dvora na ulicu. S autami by museli totiž prechádzať priamo cez zastávku, na ktorej by stáli ľudia. BSK chce teraz dosiahnuť dohodu a čo najskôr obnoviť rekonštrukcie trate.Rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici dočasne pozastavili začiatkom minulého týždňa. Ministerstvo zastavenie prác požadovalo, pretože podľa neho rekonštrukcia nebola povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. Rekonštrukcia za viac ako 2,5 milióna eur sa začala začiatkom augusta a podľa odhadov mala trvať tri mesiace.