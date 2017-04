Rezort dopravy:V súťaži Do práce na bicykli bude jazdiť vyše 6000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. apríla (TASR) - Viac ako 6000 cyklistov zo 74 slovenských miest a obcí bude počas tohtoročného mája jazdiť bicyklom do zamestnania v rámci celonárodnej súťaže Do práce na bicykli. O súťaž je podľa ministerstva dopravy každý rok vyšší záujem, aktuálny ročník je tak najúspešnejším v histórii.opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Súťaž potrvá od 1. mája do 31. mája a rezort dopravy ju vyhlasuje s technickou a organizačnou pomocou občianskeho združenia Občianska cykloiniciatíva. Jej hlavným cieľom je podľa ministerstva podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy vo svojich mestách.priblížila hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.Tí, ktorí sa nestihli do dnešného dňa do súťaže prihlásiť, majú ešte podľa jej slov šancu.avizovala.So začiatkom súťaže očakáva ministerstvo zvýšený pohyb cyklistov na cestách. Upozorňuje preto najmä šoférov na rešpektovanie cyklistov a potrebu dodržania bezpečného odstupu pri obiehaní minimálne 1,5 metra.