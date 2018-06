Rezort dopravy vydal 40 povolení na vznik staníc technickej kontroly

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) – Na Slovensku sa môže vytvoriť 40 nových staníc technických kontrol (STK) nad rámec súčasnej siete. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR už totiž vydalo 40 povolení na ich vznik. V rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v odpovedi na otázku poslanca Mosta-Híd Eleméra Jakaba.avizoval šéf rezortu dopravy. Do stredy 13. júna ešte podľa jeho slov ani jedno vydané rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.Ministerstvo dostalo od záujemcov celkovo 106 žiadostí o vytvorenie novej stanice technickej kontroly. Stále však existujú okresy, do ktorých rezort nedostal žiadnu žiadosť o zriadenie takejto stanice.Nová stanica technickej kontroly tak ešte môže vzniknúť v 20 okresoch na Slovensku. A to v okresoch Revúca, Banská Štiavnica, Žarnovica, Gelnica, Sobrance, Snina, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Považská Bystrica, Myjava, Turčianske Teplice, Bytča, Malacky, Senica, Trenčín, Lučenec, Martin, Vranov nad Topľou a Košice-okolie.Vytváranie nových staníc technickej kontroly umožnil zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý platí od 20. mája tohto roka. Celkovo môže podľa zákona na Slovensku vzniknúť 60 nových staníc. Od ich vytvorenia si rezort dopravy sľubuje vyššiu dostupnosť tejto služby pre motoristov, skrátenie čakacích lehôt a prípadne aj zníženie cien za kontroly vďaka vyššej konkurencii.