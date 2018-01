Rezort dopravy: Zanedbané či opustené územia je možné revitalizovať

Na archívnej snímke minister dopravy Árpád Érsek Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 29. januára (TASR) – Zanedbané či opustené územia, tzv. brownfieldy, je možné revitalizovať a umiestňovať na nich funkcie, ktoré by si inak vyžadovali ďalší záber pôdy a zbytočné rozširovanie zastavaného územia. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že Koncepcia rozvoja miest v SR do roku 2030 obsahuje v opatreniach k štrukturálnym zmenám vo fungovaní miest aj takéto územia.Patria medzi ne podľa rezortu bývalé priemyselné zóny, nevyužívané a zdevastované komerčné a iné objekty a pozemky v urbanizovanom území či poľnohospodárske objekty alebo plochy v minulosti využívané na vojenské účely.ozrejmil rezort a doplnil, že ich vnímanie ako územnej rezervy je nespochybniteľné.Podľa neho je však dôležité, aby sa zapojili do okolitej štruktúry, boli dobre prijaté a plnili aj všetky nové funkcie, nie iba poslúžili na uspokojenie momentálne zaujímavého komerčného cieľa.Ministerstvo uviedlo, že v koncepcii je úloha analyzovať prekážky v zhodnocovaní týchto území v intraviláne miest a navrhnúť podporné opatrenia.konštatovalo ministerstvo.Rezort dopravy komunikuje s ministerstvami hospodárstva a životného prostredia, ktoré sa brownfieldom v určitom rozsahu venovali.priblížil.V lokalitách, ktoré sa ukážu ako najproblematickejšie, najďalej v poznaní alebo najodhodlanejšie tento problém riešiť, uskutočníme ďalšie prieskumy, plánuje ministerstvo.uzavrel.