Rezort dopravy žiada zastaviť obnovu električkovej trate na Špitálskej

Snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave 4. augusta 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave nie je povolená v súlade so zákonom. V procese sú viaceré vážne pochybenia a je nutné výstavbu zastaviť. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré v tejto veci rozhodlo ako dovolací orgán.uviedol rezort dopravy. Ako podotkol, o najvýznamnejších objektoch tvoriacich zastávku na Špitálskej ulici v smere do mesta a o námietkach, ktoré upozorňujú aj na neštandardné a z pohľadu bezpečnosti cestujúcich rizikové technické riešenia, rozhoduje príslušný okresný úrad v samostatnom konaní.Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy vydal 5. mája Dopravnému podniku Bratislava (DPB) stavebné povolenie na líniovú stavbuRozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. júna.Ministerstvo vo svojom rozhodnutí popisuje viacero pochybení, napríklad, že prvostupňový stavebný úrad nezahrnul odvolateľov – vlastníkov susednej stavby medzi účastníkov konania, nedoručoval im riadne listy a nekonal s nimi ako s účastníkmi. Prvostupňový orgán v konaní a pri vydávaní rozhodnutia podľa ministerstva nepostupoval v súlade s príslušnými predpismi, vydané rozhodnutie bolo podľa rezortu zmätočné a nepreskúmateľné. Pochybením napríklad malo byť aj nedodržanie lehoty vyvesenia vyhlášky s rozhodnutím na úradnej tabuli. Stavebný úrad mal podľa ministerstva postupovať v stavebnom konaní tiež procesne nesprávne.argumentuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.Ako tvrdí, nakoľko modernizácia električkovej trate je líniovou stavbou, účastníci konania boli oboznámení s konaním verejnou vyhláškou. V zákonnej lehote sa podľa jej slov voči rozhodnutiu BSK, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, nikto neodvolal.podotkla.BSK má za to, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené, právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne.tvrdí Forman.Dopravný podnik Bratislava pre TASR uviedol, že práce na oprave električkovej trate na Špitálskej ulici sú v súčasnosti vykonávané bez významnej odchýlky od schváleného harmonogramu výstavby.skonštatovala hovorkyňa podniku Adriana Volfová.Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska. Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov majú trvať tri mesiace. Vyžiadali si aj presmerovanie električkových liniek.V rámci rekonštrukcie ide o obnovu koľajového zvršku dvojkoľajovej trate s nástupišťami spolu so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zároveň má dôjsť aj k istým zmenám rozmiestnenia niektorých zastávok.