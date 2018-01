Rezort financií: Doterajší odvod z poistenia nahradí daň vo výške 2 %

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia na Slovensku by mala od októbra tohto roka podliehať novej dani vo výške od 2 % do 8 %. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z poistenia, ktorý do pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií.Nahradí sa tak v súčasnosti platný 8-% odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve. Ten zostane zachovaný len pri povinnom zmluvnom poistení (PZP). Daň z poistenia má mať charakter nepriamej dane a majú ju vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú v poistnom.Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa má uplatňovať 8-% sadzba dane. Pre určité špecifické odvetvia neživotného poistenia navrhuje ministerstvo financií nižšiu sadzbu, napríklad 4 % pre poistenie úrazu a choroby, ktoré má sociálny rozmer a kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu. V odvetviach životného poistenia navrhuje nižšie sadzby dane, a to 2 % a 3 %.Zo zdanenia má byť vynechané dôchodkové poistenie. Návrh preto obsahuje oslobodenie od dane pre produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy 2. a 3. dôchodkového piliera.vysvetlilo ministerstvo v návrhu.Daň z poistenia predstavuje podľa rezortu financií štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie (EÚ). Dôvodom je aj to, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).Ministerstvo financií očakáva ešte v tomto roku výnos z dane na úrovni 14,2 milióna eur a v budúcom roku 57 miliónov eur. Účinnosť zákona navrhuje od 1. októbra 2018.