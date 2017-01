Rezort financií: Organizácie štátu budú využívať jednotné účtovníctvo

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Organizácie štátnej správy by mali používať jednotné elektronické účtovníctvo a výkazníctvo. Počíta s tým eurofondový projekt Ministerstva financií (MF) SR Centrálny ekonomický systém za vyše 48 miliónov eur. Štúdiu k projektu teraz pripomienkujú odborníci, systém by mal byť hotový v roku 2023.Ekonomický informačný systém má zjednotiť a optimalizovať ekonomické procesy subjektov štátnej správy. Rezort financií ich bude centrálne metodicky usmerňovať a znižovať náklady na ich prevádzku. Ide o podporné a administratívne činnosti v oblasti ekonomickej agendy, správy nehnuteľností a riadenia ľudských zdrojov.Niekoľko stoviek organizácií štátnej správy dnes zaznamenáva všetky svoje ekonomické procesy vrátane nákupov či miezd v systéme, pre ktorý sa rozhodli v minulosti. Dobré riešenia sa majú v rámci projektu dostať na centrálnu úroveň a rozšíriť aj na ostatné organizácie. Dokopy ich má byť takmer 900.vysvetlila generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva MF SR Miriam Majorová.Takýto centrálny systém má význam aj pre ministerstvo financií, ktoré výstupy organizácií využíva. V súčasnosti sa o obstarávaní automobilov alebo papiera dozvedá až po mesiaci po vyzbieraní výkazov. „“ objasnila Majorová.Centrálny ekonomický systém bude financovaný z eurofondov určených na informatizáciu verejnej správy, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Predpokladané náklady vyčíslil rezort v štúdii uskutočniteľnosti na 48,185 milióna eur.uvádza ministerstvo v štúdii.Dokument v týchto dňoch posudzujú odborníci zo združení najmä v oblasti IT. Verejná súťaž by mala byť vyhlásená v priebehu tohto roka. Nasledovať bude analýza súčasného stavu, po nej vývoj jednotného riešenia a migrácia ekonomickej agendy organizácií. Systém by mal byť dokončený v roku 2023.