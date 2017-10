Rezort financií plánuje zmeniť zákon o stavebnom sporení

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR plánuje zmeniť zákon o stavebnom sporení. O prípravách novej legislatívy informuje rezort na portáli právnych predpisov Slov-lex. Cieľom právnej úpravy má byť zvýšenie účelovosti a adresnosti pri stavebnom sporení.Podľa rezortu financií v súčasnom regulačnom rámci podmienok pre poberanie štátnej podpory stavebného sporenia chýbajú prvky účelovosti, adresnosti a efektívnosti. MF SR vidí viacero dôvodov na zmeny.priblížilo ministerstvo v predbežnej informácii. Tiež je podľa rezortu štátna podpora stavebného sporenia adresovaná stavebným sporiteľom bez akéhokoľvek prvku selekcie a percentuálna výška štátnej prémie na stavebné sporenie výrazne prevyšuje súčasné priemerné trhové úrokové sadzby na vkladových produktoch v komerčných bankách.Pripomienkové konanie k novele zákona by malo odštartovať v januári budúceho roka.Výška štátnej prémie pri stavebnom sporení sa v roku 2018 nezmení. Zostane na úrovni 5 % z ročného vkladu a maximálna výška prémie má tiež dosiahnuť 66,39 eura. V budúcom roku, ak budú chcieť získať sporitelia maximálnu sumu štátnej prémie, budú musieť vložiť na účet stavebného sporenia finančné prostriedky vo výške 1327,80 eura.Proces stanovenia percentuálnej výšky štátnej prémie je automatický a odvíja sa od vzorca, ktorý je zadefinovaný v zákone o stavebnom sporení. Výpočet percentuálneho podielu štátnej prémie podľa vzorca vychádza z referenčnej sadzby, ktorá sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov tvoriacich bázu indexu pre štátne dlhopisy za obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017. Potvrdené sú Burzou cenných papierov v Bratislave.