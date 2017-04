Rezort hospodárstva: Cieľ úspor energie do roku 2016 nebol naplnený

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na základe dostupných údajov za minulý rok je možné konštatovať, že cieľ úspor energie podľa eurosmernice 2006/32/ES stanovený do roku 2016 vo výške 28.098 terajoulov (TJ) nebol naplnený. Tento cieľ bol plnený vo výške 26.178 TJ, teda na 93,2 %. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstvo (MH) SR v materiáli Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017 až 2019 s výhľadom do roku 2020, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda.Úroveň energetickej spotreby v SR je podľa rezortu hospodárstva zatiaľ v rámci stanoveného národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti do roku 2020.upozornilo MH SR.Ďalším hodnoteným cieľom bol cieľ úspor energie budov, pričom tento cieľ nebol naplnený. Podľa MH SR je preto nevyhnutné, aby ústredné orgány štátnej správy prijali adekvátne opatrenia na splnenie cieľa vyplývajúceho z vládou schvaľovaných Plánov obnovy relevantných budov.Posledným hodnoteným cieľom podľa spomínanej eurosmernice je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa.doplnil rezort hospodárstva v materiáli.zdôraznilo MH SR s tým, že najvýznamnejší potenciál úspor energie pretrváva naďalej v priemysle a v budovách.