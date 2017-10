Rezort hospodárstva má v rozpočte na rok 2018 výdavky 256 miliónov eur

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má v návrhu rozpočtu na rok 2018 navrhované výdavky vo výške 256 miliónov eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 vyššie o 5,14 milióna eur, teda o 2,05 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo financií.Osobné výdavky rozpočtované na rok 2018 v sume 15,6 milióna eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 rastú o 888.000 eur, teda o 6,02 %, najmä z dôvodu valorizácie miezd zamestnancov z roku 2017.Bežné transfery rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2018 v sume 71,1 milióna eur sú v zásade na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky na rok 2018 v sume 31,1 milióna eur klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 21,1 milióna eur, teda o 40,4 %, a to najmä z dôvodu medziročného poklesu výdavkov, najmä na podporu investičných projektov a transferov pre Národný jadrový fond (NJF) z odvodov od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a na hospodársku mobilizáciu.V kapitole MH SR sa na rok 2018 rozpočtujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 127 miliónov eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 viac o 27,9 milióna eur, teda o 28 %. Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.Výdavky na reštrukturalizáciu priemyselných odvetví v návrhu rozpočtu na rok 2018 predstavujú sumu 67,4 milióna eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 rastú o 1,18 milióna eur, teda o 1,78 %, najmä z dôvodu medziročného nárastu transferov pre NJF o 1,15 milióna eur.