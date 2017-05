Rezort hospodárstva: Nezávislosť ÚRSO v novele zostáva plne zachovaná

Spoločná budova Úradu Jadrového dozoru (ÚJD) a Úradu pre ruguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 9. mája (TASR) - Nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zostáva v novele zákona plne zachovaná, navyše mení sa spôsob jeho fungovania a zvyšuje sa miera informovanosti a transparentnosti procesov. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano na margo novely zákona o ÚRSO v reakcii na dnešný brífing opozičnej strany SaS.Poslanci Národnej rady (NR) SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová (podpredsedníčka strany) a Karol Galek (tímlíder pre energetiku) k novele zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorá na aktuálnej parlamentnej schôdzi ide do druhého čítania, dnes na brífingu uviedli, že vláda chce politicky závislý ÚRSO.zdôraznil Stano.MH SR a MŽP SR podľa Stana po novom budú mať procesné postavenie účastníka konania vo vybraných cenových konaniach.podčiarkol Stano.Pripomenul, že sa navrhuje ustanovenie, podľa ktorého už nebude predseda úradu zároveň predsedom Regulačnej rady a tieto funkcie budú oddelené. Odvolania bude posudzovať nezávislá a nestranná Regulačná rada, ktorá už nebude personálne prepojená s úradom. Kompetencia v prípade vymenovania predsedu ÚRSO sa podľa novely presunie na vládu. Je to náležité a logické, keďže zodpovednosť za energetickú politiku v SR nesie vláda. Vláda SR rozhodne o novom predsedovi ÚRSO, ide však len o kreačnú kompetenciu. Pri výkone svojich právomocí bude predseda úradu od vlády úplne nezávislý.