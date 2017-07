Rezort hospodárstva: Odvetvie automobilového priemyslu čelí výzvam

Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. júla (TASR) - Odvetvie automobilového priemyslu čelí mnohým výzvam. Uviedol to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano.spresnil.Celý priemysel dnes podľa Stana pociťuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.upozornil.Významná úloha automobilového priemyslu v slovenskej ekonomike by sa pri nerešpektovaní zmien vonkajšieho prostredia v koncepte Industry 4.0 mohla podľa slov hovorcu MH SR stať veľmi výrazným problémom.doplnil Stano.V rámci identifikovaných trendov a rizík týkajúcich sa nástupu moderných digitálnych a sieťových technológií v rámci digitalizácie priemyslu rezort hospodárstva podľa Stana vypracoval tzv. víziu Inteligentného priemyslu pod názvom"Postavenie priemyslu aj smerovanie jeho ďalšieho vývoja v národnom hospodárstve bude rozpracované aj v pripravovanom strategickom dokumente rezortu hospodárstva, v Stratégii hospodárskej politiky SR do roku 2030," dodal hovorca MH SR.