Rezort hospodárstva ponúka pilotné otestovanie Smart Cities riešení

Na archívnej snímke Peter Žiga Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR prináša možnosť pilotného otestovania Smart Cities riešení na území mesta. To by malo pomôcť lepšie zvládnuť prechod k administratívne aj finančne náročnejším aktivitám, uvádza rezort hospodárstva v dokumente o podpore inovatívnych riešení v slovenských mestách.konštatuje ministerstvo s tým, že cieľom je poskytnúť prostriedky na vytvorenie prvotného vzťahu mesta a vybraného podniku prostredníctvom konkrétnych štúdií uskutočniteľnosti a následne pilotného odskúšania daného riešenia na vybranom testovacom území mesta. MH SR v tejto súvislosti pripravuje výzvu na vytvorenie takýchto projektov.Tzv. nultá fáza podpory pozostáva z informovania o príkladoch uplatňovania inovatívnych riešení na Slovensku a v zahraničí a z prehľadu firiem pôsobiacich v tejto oblasti.Ďalšia fáza už počíta s vytvorením možného partnerstva a s konkrétnym návrhom riešenia problému.vysvetľuje ministerstvo, pričom maximálna výška dotácie na štúdiu je 20.000 eur.Ak štúdiu odobrí odborná komisia, v nasledujúcej fáze ide už o získanie finančnej podpory na pilotné odskúšanie navrhovaného riešenia, tzv. Proof of Concept.dodalo MH v dokumente. Toto spolufinancovanie by malo byť napríklad vo výške 50 % oprávnených nákladov. Ministerstvo navrhuje podporu prostredníctvom dotácie v maximálnej výške 150.000 eur.Posledná etapa tohto procesu spočíva v hľadaní podporných aktivít.priblížilo MH SR.