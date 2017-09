Rezort hospodárstva poskytne firmám v Bratislavskom kraji 270.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. septembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) vyhlásilo druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji (BSK). Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie MH SR Maroš Stano.uviedol minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).V rámci výzvy pre podniky v BSK sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270.000 eur. Podnikatelia môžu získať podporu až 85 % z celkových oprávnených výdavkov na audit, pričom najvyššia dotácia predstavuje 10.000 eur. Audity je možné realizovať do 31. januára 2018. Žiadosti možno podať do 31. októbra 2017.Energetické audity podporené dotáciou môžu v súlade so zákonom o energetickej efektívnosti vypracovávať iba odborne spôsobilé osoby. Zoznam energetických audítorov je k dispozícii na internetovej stránke SIEA, ktorá výzvu administruje.V žiadosti o podporu v rámci aktuálnej výzvy je nutné uviesť stručnú informáciu o predmete a harmonograme auditu, doterajšej spotrebe a nákladoch na energiu, pridanej hodnote podniku, ako aj predpokladané oprávnené náklady na audit, z ktorých vyplynie výška dotácie.Mikro-, malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať projekty v mimobratislavských regiónoch, sa budú môcť zapojiť do výzvy vyhlásenej v najbližších týždňoch zameranej na realizáciu energetických auditov, ale aj opatrení, ktoré z nich vyplývajú. Na výzvu je vyčlenených 40 miliónov eur.Pre veľké podniky SIEA pripravuje výzvu zameranú len na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov, samotné audity musia veľké podniky realizovať z vlastných prostriedkov, keďže tieto sú pre ne povinné. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších mesiacoch s celkovou sumou 50 miliónov eur. Obe výzvy pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Odpovede na prípadné otázky poskytne SIEA.