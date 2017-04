Rezort hospodárstva pripravuje opatrenia na zlepšenie podnikania v SR

Na snímke minister Peter Žiga. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predloží v tomto a budúcom roku tri balíčky, každý približne po 30 opatrení na zlepšenie podnikania v SR a zlepšenie postavenia v rebríčku Doing Business. Povedal to šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) na stretnutí s podnikateľmi - členmi Generálnej rady (GR) Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS), ktoré sa konalo v utorok 25. apríla v Bratislave.Ako ďalej uviedol, v týchto dňoch ministerstvo predkladá prvých 33 opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia podnikania, druhý balíček predloží do konca tohto roka a tretí v priebehu roka 2018.Štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec v tejto súvislosti uviedol, že do konca roka ministerstvo príde aj so systémovým riešením politiky lepšej regulácie, vypracuje a predloží dokument RIA 2020, čo je úloha, ktorá mu vyplýva z programového vyhlásenia vlády.Ako informoval TASR prezident ZPS Ján Oravec, podnikatelia ponúkli rezortu spoluprácu a partnerstvo ako pri príprave dokumentu MH SR na zavedenie systému lepšej regulácie RIA 2020, tak aj pri projekte Byrokratický nezmysel roka, ktorého je ZPS odborným garantom.Podľa Oravca členovia GR ZPS diskutovali aj o dvojnásobnej diskriminácii slovenských firiem, keď v zahraničí ich diskriminujú podmienky vytvárané tamojšími vládami a doma sú zase diskriminované výhodami, ktoré slovenská vláda poskytuje zahraničným investorom.Minister ponúkol pomoc pri riešení problémov, s ktorými sa stretávajú v zahraničí, napríklad pri cezhraničnom poskytovaní služieb v Rakúsku. Zároveň vyjadril pripravenosť ministerstva ústretovo obhajovať záujmy podnikateľov pri riešení ďalších problémov, s ktorými sa na ministerstvo obrátia.