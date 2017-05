Rezort hospodárstva: SR má záujem o väčšiu vyváženosť obchodu s Čínou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - SR má záujem o väčšiu vyváženosť vzájomného obchodu s Čínou. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v Koncepcii rozvoja hospodárskych vzťahov medzi SR a Čínskou ľudovou republikou (ČĽR) na roky 2017 až 2020, ktorú 11. apríla 2017 schválila vláda SR.Dovoz z Číny sa podľa vládnej koncepcie na celkovom slovenskom dovoze v roku 2015 podieľal viac ako 7 %. Podiel slovenského vývozu do Číny v roku 2015 však predstavoval iba 2,5 %.informoval v materiáli rezort hospodárstva.Aj keď vzájomná obchodná výmena medzi SR a ČĽR presahuje už dlhodobejšie hodnotu 6 miliárd eur, táto je podľa MH SR značne limitovaná, pokiaľ ide o jej tovarovú štruktúru, a to na oboch stranách.upozornilo ministerstvo hospodárstva.Hlavnými obchodovanými komoditami v slovenskom vývoze podľa koncepčného materiálu aj naďalej zostávajú automobily, strojárske produkty, automobilové diely, strojné zariadenia, elektronika a elektronické výrobky.upozornil rezort hospodárstva.dodalo v koncepcii MH SR.