Rezort hospodárstva súhlasí, že Hlavný banský úrad porušil zákony

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhovelo protestu prokurátora, ktorý namietol, že Hlavný banský úrad (HBÚ) neudelil pokutu za prekročenie množstva vyťaženého nerastu v roku 2015, čím porušil viacero zákonov. Pre TASR to potvrdil hovorca MH SR Maroš Stano s tým, že rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal 24. februára 2017 protest prokurátora proti rozhodnutiu Hlavného banského úradu zo 6. augusta 2015, ktorým zastavil konanie o uložení pokuty organizácii, ktorej bola povolená banská činnosť v lome Hradová v dobývacom priestore Košice IV – Hradová.uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár. HBÚ sa s protestom proti porušeniu zákona nestotožnil, a preto sa obrátil na MH SR ako na nadriadený orgán.V tomto prípade však už Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom začalo trestné stíhanie. Vyplýva to z písomného dokumentu, ktorý má TASR k dispozícii, kde sa konštatuje, že „idZákon o banskej činnosti uvádza, že organizácia je povinná vykonávať svoju činnosť podľa povolenia a podľa technickej dokumentácie overenej v konaní o povolenie činnosti. Podľa informácií TASR v tejto dokumentácii mala firma uvedené také množstvo vydobytého nerastu, aby nemusela realizovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Firma však reálne vyťažila mnohonásobne viac, a tak porušila vyššie uvedenú zákonnú povinnosť.Napriek detailnému zdokumentovaniu bolo konanie na príkaz predsedu HBÚ Petra Kúkelčíka zastavené a pokutu tak organizácia nedostala.uviedla v reakcii pre TASR kancelária predsedu HBÚ.Podobný prípad, keď sa nekonalo vo veci oznámenia o prekračovaní povolenej výšky ťažby a tiež nebola za to uložená pokuta, bol aj v pôsobnosti Obvodného banského úradu (OBÚ) v Prievidzi koncom minulého roka. Aj v tomto prípade zakročil prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín, ktorý vydal upozornenie prokurátora. S tým sa však OBÚ v Prievidzi stotožnil a pokutu napokon uložil. Napriek tomu tam polícia tiež vyšetruje podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová.