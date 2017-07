Rezort hospodárstva: Vyhlásenia SaS k Jahnátkovi sú čisto politické

Ľubomír Jahnátek, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Vyhlásenia opozičnej strany SaS ohľadom kandidáta na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomíra Jahnátka. Uviedol to hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v reakcii na dnešné vyjadrenia predstaviteľov SaS Jany Kiššovej a Karola Galeka. Jahnátka 28. júna výberová komisia na MH SR odporučila na post šéfa regulačného úradu.Kiššová a Galek dnes na brífingu oznámili, že SaS pripravuje v súvislosti s Jahnátkovou kandidatúrou sťažnosť na Európsku komisiu (EK). Členovia SaS zároveň podľa Kiššovej zašlú všetkým členom vlády SR otvorený list, v ktorom zdôrazňujú výhrady voči Jahnátkovej nominácii a vyzývajú ich, aby Jahnátek nebol na najbližšom štvrtkovom (6.7.) rokovaní vládneho kabinetu schválený na post predsedu ÚRSO.Podľa Stana výberová komisia na MH SR s reprezentatívnym zložením, vrátane najväčších zamestnávateľských zväzov a samosprávy, jednoznačne odporučila ministrovi hospodárstva SR Petrovi Žigovi (Smer-SD), aby za predsedu ÚRSO vláde navrhol Ľubomíra Jahnátka.upozornil Stano.Zdôraznil zároveň, že do výberového konania mal pritom možnosť prihlásiť sa ktorýkoľvek kandidát, ktorý spĺňa zákonné kritériá.podčiarkol hovorca MH SR.Poslancov zo strany SaS podľa Stana ilustruje fakt, že si vymysleli, že syn Ľubomíra Jahnátka pracuje v spoločnosti JAVYS, čo mal byť konflikt záujmov.dodal hovorca rezortu hospodárstva.Kiššová a Galek kritizovali Jahnátkovu kandidatúru na post šéfa regulačného úradu už 29. júna.povedala Kiššová minulý týždeň.Podľa Galeka kandidát na šéfa ÚRSO by mal byť akceptovaný verejnosťou a hlavne musí mať odvahu a chuťna regulačnom úrade po bývalom predsedovi Jozefovi Holjenčíkovi.doplnil 29. júna Galek.