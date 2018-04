Rezort kultúry: Nové depozitáre zbierok pribudnú v Bratislave i Seredi

Na snímke priečelie Slovenskej národnej galérie v Bratislave, ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. apríla (TASR) – V blízkej budúcnosti by mali v Bratislave i Seredi vzniknúť nové depozitáre. TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR v nadväznosti na vládou schválený Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020, ktorý ako jednu zo 45 úloh formuloval dlhodobý zámer zlepšiť podmienky uloženia a ochrany zbierkových predmetov a knižničných fondov.Vybudovanie, resp. zriadenie nových depozitárov je plánované v rámci rekonštrukcie areálu Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave.spresnil rezort kultúry. Pripomenul, že v realizačnej fáze je budovanie depozitárnych priestorov Slovenského národného múzea (SNM) – Historického múzea v Bratislave na Bratislavskom hrade.informoval rezort.Ďalším z projektov, ktorým sa majú zlepšiť priestorové a materiálno-technické podmienky pre uloženie zbierkových predmetov SNM, je plánované vybudovanie spoločného depozitára v Seredi pre špecializované múzeá SNM sídliace v Bratislave.spresnilo ministerstvo.Rezort pripomenul, že zlepšeniu a optimalizovaniu odborného uloženia zbierkových predmetov sa venuje časť Stratégie rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2018, ktorá bola schválená vládou v apríli 2013. Stratégia zadefinovala problematické oblasti, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť – týkajú sa zväčšenia priestorových kapacít depozitárov, zabezpečenia vhodného mobiliáru a optimálnych svetelných a klimatizačných podmienok i zlepšenia súčasného stavu komplexnou rekonštrukciou objektov. Vyhodnoteniu sa rezort kultúry bude podrobnejšie venovať v prvom polroku 2019, pri analýze implementácie aktuálneho strategického materiálu. V júni 2019 by toto vyhodnotenie malo byť predmetom rokovania vlády.