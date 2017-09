REZORT OBRANY: Aktraktivita vojenského povolania klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR má čoraz väčší problém získať kvalitných a kvalifikovaných mladých ľudí na pozície profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách (OS) SR. Konštatuje sa to v materiáli, ktorý dnes schválila vláda.Minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) poukazuje na klesajúci záujem mladých ľudí o vstup do armády, klesajúcu kvalitu záujemcov o štátnu službu profesionálneho vojaka a záujemcov o štúdium na akadémii ozbrojených síl, klesajúcu mieru naplnenosti funkcií profesionálnych vojakov a zvyšujúcu sa odchodovosť profesionálnych vojakov do zálohy.Kým napríklad v roku 2012 sa na funkciu vojak druhého stupňa hlásilo 2417 záujemcov, v minulom roku to bolo len 1637, čo predstavuje pokles o 32,2 percenta. Klesá pritom aj počet záujemcov, ktorí sú schopní splniť podmienky na službu v OS SR.konštatuje sa v materiáli.Podľa rezortu obrany je hlavným dôvodom pokračujúci pokles atraktivity vojenského povolania a konkurencieschopnosti ministerstva obrany ako zamestnávateľa na trhu práce, zvyšujúce sa požiadavky na výkon vojenského povolania a taktiež postupne sa zväčšujúci rozdiel medzi výškou finančného ohodnotenia profesionálnych vojakov v rezorte obrany a rastom miezd v civilnom sektore.uvádza ministerstvo.S tým podľa rezortu veľmi úzko súvisia čoraz väčšie problémy so získavaním a udržaním kvalitných, zdravotne, fyzicky a psychicky zdatných jednotlivcov s požadovaným vzdelaním, predpokladmi a schopnosťami, resp. už získanými skúsenosťami a spôsobilosťami. Ministerstvo upozorňuje, že ak nebudú prijaté adekvátne opatrenia, existuje reálny predpoklad ďalšieho prehlbovania negatívnych trendov, čo negatívne ovplyvní činnosť a plnenie úloh OS.Rezort obrany taktiež upozorňuje na vysokú, aktuálne viac než 24-percentnú personálnu nenaplnenosť tabuľkových funkcií profesionálnych vojakov, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v hodnostnom zbore dôstojníkov. V súčasnosti už negatívne ovplyvňuje operačnú pripravenosť OS SR a v prípade povolania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby, resp. mobilizácie vytvára riziko nedostatku veliacich dôstojníkov OS SR.