Rezort obrany chce nakúpiť obrnené vozidlá za takmer 1,2 miliardy eur

Na archívnej snímke obrnené transportné vozidlo. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Slovenskí vojaci by už v budúcom roku mohli dostať prvé nové obrnené transportéry. Ministerstvo obrany (MO) SR chce v nasledujúcich rokoch nakúpiť spolu 81 bojových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 404 bojových obrnených vozidiel, respektíve viacúčelových taktických vozidiel na podvozku 4x4. Vyplýva to z projektu ministerstva obrany, ktorý dnes odobrila vláda s tým, že sa majú využiť aj kapacity slovenského obranného priemyslu.Rezort odhaduje náklady na projekt Bojové obrnené vozidlo 8x8 na približne 417 miliónov eur a na projekt Bojové obrnené vozidlo 4x4 a Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 na asi 782,7 milióna eur. Celkovo by tak na tieto projekty malo ísť takmer 1,2 miliardy eur. Do tejto sumy sú zarátané aj náklady na logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru.Ministerstvo argumentuje, že armáda v súčasnosti nedisponuje takýmito typmi vozidiel, ktoré sú považované v každej armáde členských krajín NATO za dôležitú súčasť výzbroje operačných zoskupení a samostatne pôsobiacich jednotiek. Súčasná technika, ktorú armáda má, je už podľa rezortu na konci technickej životnosti.Ministerstvo ešte analyzuje spôsob, akým by sa vozidlá obstarali. Už v tomto roku však predpokladá, že bude odsúhlasené finančné zabezpečenie projektov vládou a bude odsúhlasený postup obstarávania. V tomto roku by malo dôjsť aj k vyhodnoteniu ponúk a uzatvoreniu zmluvných vzťahov s víťazom. Taktiež by sa mala začať výroba prvých overovacích sérií. Samotná sériová výroba vozidiel a ich postupné dodávky s logistickou podporou by prebehli v rokoch 2018 – 2029. V budúcom roku by do výzbroje armády malo prísť prvých desať obrnených vozidiel 8x8 a sedem obrnených vozidiel 4x4.Pri vozidlách 8x8 je podľa dokumentu prioritou do roku 2021 vyzbrojiť jeden mechanizovaný prápor pozemných síl vrátane troch bojových obrnených vozidiel pre jednotku výcviku a jedného pre veliteľa brigády. A do roku 2024 vyzbrojiť druhý mechanizovaný prápor pozemných síl. Pri vozidlách 4x4 je prioritou vyzbrojiť prápor ISTAR, 23. motorizovaný prápor, 21. a 22. mechanizovaný prápor, 5. pluk špeciálneho určenia a Vojenskú políciu.