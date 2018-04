Rezort obrany dostal od USA ponuku na modernizáciu leteckých základní

Letisko Sliač. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovenská republika môže získať od Spojených štátov amerických finančnú podporu na modernizáciu leteckých základní Sliač a Kuchyňa vo výške 46 miliónov USD. Cieľom tzv. Európskej iniciatívy odstrašenia (European Deterrence Initiative – EDI) je podpora rozvoja obranných spôsobilostí predovšetkým v krajinách tzv. východného krídla Aliancie.V tejto súvislosti preto Ministerstvo obrany (MO) SR zdôrazňuje, že uvedená ponuka nijako nesúvisí s riešením otázky nadzvukového letectva Ozbrojených síl (OS) SR, a zároveň striktne odmieta akékoľvek tvrdenia, že by išlo o snahu o budovanie a modernizáciu leteckých základní USA na území SR. TASR o tom informovala hovorkyňa MO Danka Capáková.uviedla Capáková s tým, že prekladané projekty budú zároveň v súlade so stanovenými štandardmi Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré je SR ako členská krajina NATO povinná zavádzať a dodržiavať.informovala hovorkyňa rezortu obrany.Príspevok v rámci Európskej iniciatívy odstrašenia pre Slovensko predstavuje priestor na ušetrenie finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité na rozvoj ďalšej nevyhnutnej infraštruktúry v podmienkach OS. Zároveň je to podľa MO možnosť zvýšenia kredibility Slovenska voči spojencom v rámci NATO, ako aj posilnenie schopnosti SR v súvislosti s úlohou podpory hostiteľskej krajiny.Ako Capáková dodala, Európsku iniciatívu odstrašenia prvýkrát predstavil v roku 2016 vtedajší prezident USA Barack Obama na summite NATO vo Varšave. V rámci summitu bola pomoc ponúknutá najmä krajinám tzv. východného krídla Aliancie. Iniciatívu podporil aj súčasný prezident USA Donald Trump, ktorý schválil návrh jej rozpočtu na fiškálny rok 2018 pre viaceré členské krajiny NATO.Obdobné ponuky zo strany USA boli okrem SR, Islandu a Nórska, ponúknuté aj Maďarsku, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku, Malte či Luxembursku a Bulharsku. Letisko Sliač bolo už aj v minulosti modernizované s podporou finančných prostriedkov NATO.