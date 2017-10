Rezort obrany má hospodáriť s rozpočtom vo výške 1,08 mld. eur

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič

Bratislava 4. októbra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR by malo v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,08 miliardy eur, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje nárast o 92 milióna eur, teda o 9,29 percenta. Celkové obranné výdavky na budúci rok sú rozpočtované vo výške 1,22 percenta HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes zverejnilo ministerstvo financií.Na rozvoj obrany je v budúcom roku určená suma 325.434.426 eur.konštatuje sa v materiáli.Nárast výdavkov v rámci rozvoja obrany v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 predstavuje 43,2 milióna eur, čo je zvýšenie o 15,3 percenta. Najväčší nárast zaznamenáva oblasť rozvoja výzbroje, techniky a materiálu.Osobné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 384 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 nárast o 20,6 milióna eur, čo je o 5,67 percenta viac.uvádza sa v materiáli.