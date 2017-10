Rezort obrany nakupuje nepriestrelné vesty za takmer 51.000 eur

Nepriestrelná vesta, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR nakupuje nepriestrelné vesty za takmer 51.000 eur s DPH. Získať by ich malo do konca novembra tohto roka. Kúpnu zmluvu rezort obrany zverejnil v Centrálnom registri zmlúv na internete.V zmysle kúpnej zmluvy spoločnosť VEP, spol. s r.o. dodá rezortu obrany spolu 79 kusov viest za jednotkovú cenu 645 eur s DPH.píše sa v zmluve.Hmotnosť vesty pri veľkosti XL je maximálne do troch kilogramov a pozostáva z chrániča hrudníka a z chrániča chrbta.Vesta je čiernej farby, odolná voči vode, slnku, vysokej a nízkej teplote. Prilieha k telu a neobmedzuje pohyb.