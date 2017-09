Rezort obrany plánuje opraviť húfnice Zuzana. Za akú cenu?

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) – Ministerstvo obrany SR plánuje opravu samohybných kanónových húfnic Zuzana vzor 2000 – 155 mm. Cena môže dosiahnuť takmer 2,5 milióna eur s DPH. Zmluvu o uzavretí rámcovej dohody so spoločnosťou Konštrukta – Defence, a.s., rezort obrany zverejnil v Centrálnom registri zmlúv na internete.Zo zmluvy okrem iného vyplýva, že zadávanie objednávok na konkrétnu opravu bude závisieť od MO SR a bude obmedzené výškou finančného limitu.V prípade húfnic pôjde napríklad o opravy informačných systémov, servis zameriavača PAZ-96, palubného riadiaceho systému, ale aj bežné opravy elektrickej sústavy, úniku oleja či klimatizácie.Zoznam húfnic, ktoré plánuje rezort obrany opraviť, má byť prílohou uvedenej zmluvy, MO SR ju však nezverejnilo.Podľa internetovej stránky spoločnosti Konštrukta – Defence, a.s., je Zuzana samohybný autonómny delostrelecký systém na kolesovom podvozku s automatickým nabíjaním munície, schopný zabezpečiť účinnú paľbu priamym aj nepriamym zamierením.Výrobca udáva maximálny dostrel 39,6 km (so strelou typu ERFB-BB), kadenciu streľby 30 výstrelov za šesť minút v automatickom režime a dva výstrely za minútu v ručnom režime.konštatuje sa na stránke výrobcu.