Rezort obrany plánuje zvýšiť počet aktívnych záloh o 219 ľudí

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. septembra (TASR) – Rezort obrany plánuje do konca tohto roka zaradiť do aktívnych záloh spolu 219 ľudí. Ich celkový počet by tak mal dosiahnuť číslo 257. Na dnešnom brífingu o tom informoval minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS).Ministerstvo obrany (MO) SR doteraz vycvičilo 38 vojakov aktívnych záloh. Do konca tohto roka plánuje ich počet radikálne zvýšiť. Ženijný prápor Sereď by tak malo posilniť 71 osôb, Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 94 ľudí a Raketometný oddiel Rožňava 54 aktívnych záloh.poznamenal Gajdoš. Podľa jeho slov prípadní záujemcovia musia splniť zákonom stanovené podmienky, ako je bezúhonnosť, veková hranica, dobrý psychický či zdravotný stav.vysvetlil Gajdoš.Vojaci aktívnych záloh získajú motivačný príspevok vo výške 600 eur, avšak iba v prípade, ak absolvujú 75 percent cvičení v danom roku.Na základe doterajších skúseností plánuje rezort obrany zmeny aj v zákone. Týkať by sa mali napríklad platenia poistného či náhrad pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela by mohla byť účinná od 1. mája budúceho roka. Príslušníci aktívnych záloh by zmluvy podpisovali na dva až päť rokov.Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Milan Maxim doplnil, že 86 percent doteraz vycvičených aktívnych záloh vyjadrilo spokojnosť s tým, ako bolo pripravených.dodal.OS SR začali tento rok s výcvikom vojakov v zálohe prvýkrát od roku 1993. Minister obrany verí, že počet príslušníkov aktívnych záloh, aj ich špecializácia, sa bude postupne rozrastať.