Rezort obrany: Projekt logistického centra Švédsko oficiálne neponúklo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Ponuka švédskej spoločnosti Saab na vybudovanie logistického centra na Slovensku nie je súčasťou oficiálnej vládnej švédskej ponuky. Informovalo o tom ministerstvo obrany, ktoré sa ohradilo voči pondelkovému stanovisku výrobcu stíhačiek Gripen. Označilo ho za nátlak, ktorým chce jedna zo spoločností ovplyvňovať výber dodávateľa nadzvukových lietadiel.Švédsky producent v pondelkovom stanovisku uviedol, že 26. októbra 2017 osobne doručil na ministerstvo návrh na výstavbu logistického centra Gripen Support Centre na Slovensku. Saab tým reagoval na vyjadrenie ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), ktorý v sobotnej (16.6.) rozhlasovej diskusii v RTVS povedal, že ministerstvo takúto ponuku nedostalo.píše sa v stanovisku ministerstva.uvádza rezort ďalej.Vysvetľuje pritom, že pri výbere stíhacích lietadiel môže ministerstvo pracovať iba s oficiálnymi ponukami.stojí v stanovisku.Ministerstvo doplnilo, že v zmysle platnej legislatívy musia byť podmienky pre oboch možných dodávateľov rovnaké.uzavrel rezort.Podľa spoločnosti Saab táto navrhla slovenskému ministerstvu výstavbu Gripen Support Centre na Slovensku a s tým spojeného vytvorenia päťsto pracovných miest v prípade, že sa Slovensko rozhodne vybrať lietadlá Gripen pre svoje letectvo.vyhlásil v stanovisku Magnus Lewis-Olsson, riaditeľ Market Area Europe spoločnosti Saab. Návrh bol podľa neho doručený spolu so sprievodnými listami od Marcusa Wallenberga a Hakana Buskheho, t.j. prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Saab.Do konca júna by sa mohlo rozhodnúť, aké nové stíhačky budú po ruských MiG-29 chrániť vzdušný priestor Slovenska. V hre sú americké stroje F-16 a švédske Gripeny. Gajdoš to potvrdil aj v sobotnej diskusnej relácii RTVS. Rezort obrany už na základe ponúk zanalyzoval stíhačky a do konca júna predloží minister materiál na rokovanie vlády.vysvetlil Gajdoš.Poslanec NR SR a bývalý minister obrany Ľubomír Galko si však myslí, že je už dávno rozhodnuté a budú to F-16.priblížil poslanec. F-16 majú podľa neho lepšie bojové vlastnosti, mínusom je, že majú byť dodané neskoršie ako Gripeny, čo znamená predĺženie životnosti ruských stíhačiek, ktorými Slovensko v súčasnosti disponuje.