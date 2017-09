Rezort obrany zverejnil dlhodobý plán rozvoja obrany

Na archívnej snímke v popredí minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) zverejnilo Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Takýto strategický dokument, ktorý predstavuje plán obranných investícií do roku 2030, podľa ministerstva absentoval takmer 25 rokov. Vychádza z Bezpečnostnej, Obrannej a Vojenskej stratégie SR, ktoré reagujú na zmenu bezpečnostnej situácie, stanovujú strategické ciele a návody na ich dosiahnutie. Dokument sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Dlhodobý plán stanovuje priority rozvoja v oblasti personálu, výzbroje, infraštruktúry a výcviku. Jeho jadrom je zoznam hlavných projektov modernizácie výzbroje, techniky, komunikačných a informačných systémov a infraštruktúry s harmonogramom realizácie a uvedením ich prepojenia na jednotlivé spôsobilosti. Definuje tiež spôsob realizácie projektov, kde je predpoklad zapojenia slovenského obranného priemyslu, európskych riešení, a to najmä v rámci iniciatívy stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (PESCO), ako aj cestu bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce.uviedla hovorkyňa MO Danka Capáková.Dokument je založený na predpoklade, že bude naplnený prísľub voči NATO a súčasne splnená časť podmienok na zapojenie sa do PESCO v rámci EÚ, teda vyčleňovať na obranu dve percentá z HDP (1,6 percenta z HDP na obranu v roku 2020 a 2 percentá z HDP v roku 2024) a z toho poskytovať na modernizáciu minimálne 20 percent.