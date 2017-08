Rezort práce navrhuje nárast minimálnej mzdy o vyše 10 % na 480 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. augusta (TASR) – Minimálna mzda by mala v budúcom roku stúpnuť zo súčasných 435 na 480 eur. Navrhuje to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v materiáli, ktorý predložilo na rokovanie tripartity. Sociálni partneri sa totiž na jej výške nedohodli. Najbližšie stretnutie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR by sa malo uskutočniť v pondelok 14. augusta.uvádza rezort v návrhu.V tomto roku je minimálna mzda na úrovni 435 eur. Zvýšenie jej sumy v hrubom vyjadrení o 45 eur mesačne znamená medziročný nárast o 10,34 %, v čistom vyjadrení o približne 7,77 %.Podľa zákona o minimálnej mzde o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov so zástupcami zamestnancov najneskôr od 1. apríla.Ak sa sociálni partneri na úprave sumy minimálnej mzdy do 15. júla dohodnú, predložia ministerstvu práce dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy. Ministerstvo je navrhnutou sumou viazané, návrh predkladá na rokovanie HSR a následne aj vláde.Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov do 15. júla na sume minimálnej mzdy nedohodnú, sú povinní bezodkladne po tomto termíne predložiť rezortu svoje návrhy na jej úpravu. Ministerstvo následne predloží návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie HSR do 31. júla.priblížil rezort práce.