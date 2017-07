Rezort práce: Nové miesta vznikali vlani vďaka viacerým príspevkom

Ilustračné foto Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Bratislava 24. júla (TASR) - Vývoj na slovenskom trhu práce bol vlani pozitívny. Pokračoval pokles nezamestnanosti, ubúdal počet ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, a nové miesta vznikali aj vďaka finančnej podpore z rôznych projektov. Konštatuje to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v informácii o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti do roku 2020. Správu dnes vzala na vedomie vláda.Slovensko sa zaviazalo do roka 2020 dosiahnuť mieru zamestnanosti na úrovni 72 %. V rámci podpory tvorby pracovných miest bol vlani najvyužívanejší príspevok na podporu vytvorenia miesta v prvom platenom zamestnaní. Podporených bolo 3087 mladých uchádzačov do 29 rokov a vyčerpaných bolo 12,98 milióna eur. Druhým najviac využívaným bol príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, prostredníctvom ktorého bolo vlani podporených 2087 znevýhodnených uchádzačov. Vyčerpalo sa na to 7,8 milióna eur.vyčíslil rezort práce.Vynaložené boli aj prostriedky na podporu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím.priblížil rezort práce.Prostriedky sa využívali aj na rekvalifikačné programy. V rámci projektu REPAS sa rekvalifikovalo 15.351 ľudí, v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie bolo podporených 6301 ľudí a projekt Praxou k zamestnaniu využilo 1622 mladých uchádzačov.Podporiť trh práce mala aj odvodová odpočítateľná položka (OOP).skonštatovalo ministerstvo práce. Nárok na OOP zaniká pri príjme vo výške 570 eur mesačne a 6840 eur ročne.vyčíslilo ministerstvo.Rezort práce upozorňuje v správe aj na ďalšie využívané projekty v oblasti podpory tvorby nových pracovných miest. Ide o podporu poľnohospodárov do 40 rokov, podporu miest v rámci protipožiarnych a protipovodňových opatrení. Rezort práce upozornil aj na vznik pracovnej skupiny, ktorá by mala prísť s riešením na zlepšenie podnikateľského prostredia.