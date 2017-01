Rezort práce si dá vypracovať prognózy trhu práce v SR a regiónoch

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 30. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR si ide dať vypracovať prognózy vývoja trhu práce na Slovensku a v regiónoch za 4,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Na zákazku vyhlásil rezort súťaž, o ktorej informoval vo vestníku verejného obstarávania.Víťaz súťaže by mal pripravovať prognózy počas rokov 2017 až 2020. "" objasňuje vo vestníku rezort práce.Taktiež by mali byť vypracované krátkodobé prognózy vývoja na trhu práce v oblasti očakávaných budúcich potrieb zamestnancov, nezamestnanosti, počtu absolventov, počtu uvoľnených pracovných miest, počtu živnostníkov. Víťaz tendra by mal pripravovať aj prehľadné prezentácie výsledkov pre ústredie práce a jednotlivé úrady práce.Záujemcovia o tender môžu predložiť svoje ponuky a žiadosti do 20. februára tohto roka. V súťaži sa pritom nepoužije elektronická aukcia. Celkovo by mala zákazka trvať 42 mesiacov od jej zadania. Projekt má byť financovaný z eurofondov.