Rezort práce tvrdí, že podporuje poskytovanie opatrovateľskej služby

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ministerstvo práce podporuje poskytovanie opatrovateľskej služby na Slovensku. Dôkazom toho sú dva národné projekty, ktoré boli spustené na podporu opatrovateľských služieb. Rezort je zároveň pripravený rokovať o aktuálnej situácii opatrovateľov.S predstaviteľkami opatrovateliek sa v pondelok (23.10.) stretol prezident SR Andrej Kiska, s ktorým hovorili o aktuálnej situácii. Za veľký problém považujú najmä platy. Taktiež žiadajú vytvoriť trojzmenné prevádzky či osemhodinovú pracovnú službu. Mnohé zarobia v slovenských domovoch sociálnych služieb do 400 eur v čistom. Boli by za to, ak by to bolo aspoň 700 eur v čistom. Opatrovateľkám sa tiež nepáči, že v niektorých prípadoch sa dve ženy v zariadení sociálnych služieb starajú o desiatky ľudí.skonštatoval Richter.Hlava štátu sa tiež vyjadrila, že Slovensko nie je sociálny štát.uviedol Richter.Štátny tajomník Branislav Ondruš upozornil na to, že na podporu opatrovateľskej služby bol vytvorený finančný program, cez ktorý je zabezpečené spolufinancovanie poskytovania týchto služieb. A to napriek tomu, že to nepatrí do kompetencií ministerstva, ale samospráv.doplnil Ondruš. V minulosti bol spustený národný projekt, na ktorý bolo vyčlenených 30 miliónov eur. Z neho sa financovali mzdy pre 3620 opatrovateľov, ktorí sa starali zhruba o 4000 odkázaných ľudí.V súčasnosti funguje nový projekt, na ktorý bolo vyčlenených 50 miliónov eur, a prostredníctvom neho sa už financuje vyše 3700 opatrovateľov, ktorí sa starajú o 5500 klientov.upozornil Ondruš.Ministerstvo si sľubuje veľa aj od novely zákona o sociálnych službách, ktorú ešte musí definitívne schváliť parlament. Prispieť má ku zvýšeniu financovania zo strany štátu.podotkol Ondruš.Taktiež rezort pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktoré majú pomôcť aj opatrovateľom.doplnil Ondruš s tým, že ale aj samosprávy by si mali stanoviť svoje priority, medzi ktoré majú patriť aj sociálne služby.dodal Ondruš s tým, že ak by si rezort práce myslel, že odmeňovanie v sociálnych službách je v poriadku, tak by sa vyše roka nepripravovala novela, ktorá priniesla zmeny v oblasti financovania.