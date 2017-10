Rezort práce: Vyhlásenia Sme rodina ohľadom Jaguaru sú prekvapivé

Boris Kollár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. októbra (TASR) - Vyhlásenia opozičného hnutia Sme rodina - Boris Kollár ohľadom platov v automobilke Jaguar Land Rover (JLR) sú prekvapujúce. Uviedol to pre TASR Michal Stuška, riaditeľ tlačového a komunikačného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii na vyjadrenia Milana Krajniaka, podpredsedu Sme rodina.povedal Stuška.Podľa neho sú to zároveň jediné spôsoby, ako zo strany štátu efektívne tlačiť na zvyšovanie platov na Slovensku, čo sa reálne v posledných rokoch darí.zdôraznil Stuška.Podľa Stušku je potrebné zároveň pripomenúť, že úrady práce pomáhajú každý mesiac tisícom firiem pri hľadaní, či príprave budúcich zamestnancov.dodal Stuška.Krajniak na piatkovom brífingu uviedol, že nástupný plat v automobilke JLR pri Nitre ponúkaný cez úrady práce je bez príplatkov 650 eur brutto, čo je asi polovica zo sľubovanej sumy a o tretinu nižší, ako je v bratislavskom Volkswagene. Aj po započítaní rôznych príplatkov (napríklad na dopravu, za zručnosti) bude podľa jeho slov ponúkaný plat nižší, ako sa sľubovalo.Plat nie je podľa Krajniaka pre občana Slovenska lukratívny, môže byť však lukratívny pre Ukrajincov alebo Srbov." pýtal sa Krajniak. Podľa hnutia Sme rodina by slovenská vláda mala prioritne riešiť ľudí zo SR.