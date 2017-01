Rezort: Príspevky pre dobrovoľné hasičské zbory obcí by sa mali zvýšiť

Hasiči Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) – Príspevky pre dobrovoľné hasičské zbory obcí by sa mali zvýšiť. Uvažuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré pripravuje novelu príslušnej vyhlášky. Dôvodom je, že súčasný rozsah financovania dobrovoľných hasičských zborov obcí nepostačuje na modernizáciu a obmenu ich technického vybavenia.Ministerstvo zverejnilo na konci roka 2016 predbežnú informáciu o príprave novely vyhlášky. Termín na pripomienkovanie predbežnej informácie uplynie dnes. Okrem dobrovoľných hasičských zborov sa majú zvýšiť aj príspevky pre občianske združenia zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek. Príspevky poskytuje prostredníctvom obcí Dobrovoľná požiarna ochrana SR.Ministerstvo chce riešiť i otázku úpravy početných stavov jednotlivých kategórií dobrovoľných hasičských zborov obcí. Dôvodom je zabezpečenie ich akcieschopnosti. Návrh zmeny vyhlášky o hasičských jednotkách má byť predložený do pripomienkového konania ešte tento mesiac.