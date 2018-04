Rezort školstva chce lepšie pripraviť študentov na trh práce

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas rokovania 100. schôdze vlády Slovenskej republiky v piatok 20. apríla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Rezort školstva navrhuje zriadiť Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu chce zaviesť nový typ študijného programu-interdisciplinárne štúdiá

Bratislava 20. apríla (TASR) – Rezort školstva pripravil opatrenia, ktoré majú slúžiť ako prevencia pred nezamestnanosťou mladých ľudí. Zamerané sú predovšetkým na anticipáciu zručností na trhu práce ako aj na vytýčenie profesijnej dráhy absolventov na trhu práce po ukončení ich štúdia. Informatívny materiál z dielne rezortu školstva s názvom Informácia o opatreniach na zosúladenie vzdelávania na stredných školách s potrebami trhu práce vzala vláda v piatok na vedomie.vysvetlil rezort školstva. Podľa neho v kontexte rýchlo meniacich sa podmienok na trhu práce je potrebné, aby vzdelávací systém intenzívnejšie reagoval na zmeny, ktoré so sebou prinášajú inovácie a technologický pokrok. Dôsledkom opatrení má byť nastavenie odborov vzdelávania tak, aby stredné školy pripravovali žiakov nie na tie zručnosti, ktoré trh práce aktuálne potrebuje, ale predovšetkým na tie zručnosti, ktoré budú potrebovať o tri alebo päť rokov po ukončení štúdia.Odborné vzdelávanie podľa rezortu školstva zažíva trend nižšieho záujmu o vzdelávacie programy odborného vzdelávania a prípravy, predovšetkým o učebné odbory. Tento trend je ešte zvýraznený demografickým poklesom populácie a prijatých a študujúcich žiakov na stredných odborných školách, pričom budú zanikať aj niektoré povolania.Ministerstvo školstva požiadalo Európsku výskumnú agentúru pre odborné vzdelávanie a prípravu, aby poskytla metodickú podporu a usmernenie na podporu zlepšenia inštitucionálneho rámca, budovania kapacít v metódach zberu údajov a analýz a vývoja systému riadenia zručností v rámci budúceho trhu práce.V súčasnosti je v slovenskom školstve 32 skupín odborov vzdelávania vrátane gymnázií." uviedol rezort školstva. Rozsiahla úprava sústavy odborov vzdelávania sa realizovala v roku 2005, kedy postupne z pôvodných 1500 odborov ostalo okolo 450. Podľa materiálu, by sa mala zrealizovať rozsiahla optimalizácia sústavy odborov vzdelávania. Okrem toho by sa malo k tvorbe odborov vzdelávania pristupovať po novom. Ďalším opatrením na dosiahnutie optimalizácie sústavy odborov vzdelávania a ľudských zdrojov je plánovanie výkonov stredných škôl.Zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo je jedným z cieľov zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. V piatok ho počas rokovania vlády predstavila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Vláda návrh zákona schválila.uvádza sa v materiáli. Štatutárnym orgánom agentúry bude predseda Výkonnej rady. Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR.Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality. Funkčnosť a správna implementácia bude v zásade znamenať inštitucionálnu akreditáciu vysokej školy v študijnom odbore a stupni. V prípade nedostatkov vo vnútornom systéme a jeho implementácie bude môcť agentúra ukladať rôzne opravné opatrenia. Systém bude doplnený o akreditáciu študijných programov za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch.píše sa v predkladacej správe.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR plánuje zaviesť nový typ študijného programu, ide o interdisciplinárne štúdiá. Tento typ bakalárskeho študijného programu umožňuje vysokým školám novú formu organizácie štúdia, na druhej strane ponúkne študentom možnosť vytvoriť si jedinečný profil s ohľadom na výber absolvovaných predmetov, pričom budú mať možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní. Návrh novely zákona z dielne rezortu školstva vláda v piatok schválila.uvádza sa v predkladanom materiáli. Vysokým školám umožňuje, aby mal študent v rámci študijného programu na výber zo širšej palety predmetov z viacerých študijných odborov, pričom v závislosti od konkrétneho učebného plánu študent nakoniec získa vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore alebo v kombinácii dvoch študijných odborov.priblížilo MŠVVaŠ.Rezort školstva v súčasnosti realizuje revíziu sústavy študijných odborov, ktorej cieľom je okrem iného znížiť počet študijných odborov. Širšie vymedzenie študijných odborov na druhej strane nebude postačovať v prípade habilitačných konaní a vymenúvania profesorov, kde sa, naopak, očakáva špecializácia na užšiu oblasť poznania. Z týchto dôvodov sa vytvára osobitná sústava odborov habilitačného a inauguračného konania, pričom tieto budú naviazané na študijné odbory.Doteraz platí, že hodnotenie tvorivej činnosti je súčasťou komplexnej akreditácie činností vysokej školy spolu s akreditáciou jednotlivých činností. Prepojenie hodnotenia tvorivej činnosti s akreditáciou do istej miery zvýrazňuje v celom procese tvorivú činnosť a dáva menší dôraz na kvalitu samotného vysokoškolského vzdelávania, kde kvalita tvorivej činnosti je len jedným z predpokladov kvalitného vzdelávania.Navrhuje sa, aby hodnotenie zabezpečilo MŠVVaŠ, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov. Aby súčasná úroveň jednotlivých oblastí výskumu neskresľovala nastavenie hodnotiacich kritérií, zabezpečenie samotného hodnotenia bude realizované najmä prostredníctvom zahraničných expertov, čo je predpokladom na získanie objektívnejšieho hodnotenia v medzinárodnom kontexte, ako keď tento proces bol nastavený prevažne odborníkmi zo slovenského akademického prostredia.Novela upúšťa od začleňovania vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Tento inštitút by mal byť zohľadnený najmä v systéme financovania. Doterajšia prax ukazuje, že systém financovania vie rozlíšiť na základe kvantifikácie údajov rôznu úroveň tvorivej činnosti a, naopak, výsledky komplexnej akreditácie činností vysokých škôl prakticky neviedli k zmene začlenenia vysokých škôl.