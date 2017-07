Rezort školstva: Do športu pôjde 32,5 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Do športu pôjde 32,5 milióna eur. Počíta s tým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, ktorému vláda tento zámer schválila. Finančnými prostriedkami chce rezort podporiť projekty výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu. Informovala o tom dnes hovorkyňa rezortu Ivana Skokanová.Minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) hovorí o naplnení jedného z ďalších cieľov, ku ktorému sa jeho rezort zaviazal v Programovom vyhlásení vlády SR. Skokanová pripomenula, že podpora športu je prioritou SNS. Peniaze majú ísť hlavne do miest, kde sa v minulosti podpora športu zanedbávala. Napríklad do Košíc, Prešova a Popradu.uviedol Plavčan. Verí, žeViac ako dva milióny eur majú ísť na vybudovanie Kartingového a motoristického centra mládeže. Stavať sa má tiež Športové centrum v bežeckom lyžovaní na Štrbskom Plese.Investovať sa má aj do športovej infraštruktúry národných športových zväzov, konkrétne futbalových ihrísk, ktoré sa využívajú na tréningovú prípravu a zápasovú prax pre mládežnícke družstvá futbalových klubov. Peniaze pôjdu na výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou aj na obnovu hokejovej infraštruktúry.Finančná dotácia má ďalej pomôcť vytvoriť vhodné podmienky na športovú prípravu reprezentantov a mladej nastupujúcej generácie rýchlostných kanoistov v Stredisku rýchlostnej kanoistiky v Komárne. Zmodernizované majú byť aj športoviská pre organizovanie významných športových podujatí v Prešove, Poprade či Spišskej Novej Vsi.Zo sumy 32,5 milióna eur má ísť necelých päť miliónov na organizáciu významných súťaží konaných na Slovensku v tomto roku, na zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXIII. zimných olympijských hrách a XII. zimných paralympijských hrách v Pjongčangu, a tiež na realizáciu národných projektov športu